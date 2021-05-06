Arızalı motosikleti taşıyan çekiciden uyuşturucu çıktı
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Arızalı motosikleti taşıyan çekiciden uyuşturucu çıktı

Arızalı motosikleti taşıyan çekiciden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, tam kapanma kapsamında Gümüşova'da yol kontrolü gerçekleştirdiği esnada, arızalı motosikleti taşıyan çekici ile ticareti taksi ile eve gitmek isteyen şahsın üzerinde uyuşturucu yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, tam kapanma kapsamında Gümüşova'da yol kontrolü gerçekleştirdiği esnada, arızalı motosikleti taşıyan çekici ile ticareti taksi ile eve gitmek isteyen şahsın üzerinde uyuşturucu yakalandı.

Korona virüs salgını nedeni ile başlatılan tam kapanma ile ilgili olarak Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Gümüşova'da yol kontrol noktası oluşturdu. Güzergah üzerinden geçen tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Gece saatlerinde de sürdürülen uygulamada arızalı motosiklet olan çekici ile ticari taksi ile evine gitmek isteyen araçlar durduruldu. Çekicinin içinde bulunan D.A. ve Ö.D.'nin üzerinde yapılan aramada 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ticari taksi ile eve giden şahsın üzerinde de yapılan kontrollerde 70 gram extasy uyuşturucu hap yakalandı. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469'ar lira ceza yazılırken, şahıslar gözaltına alındı. - DÜZCE

Arızalı motosikleti taşıyan çekiciden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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