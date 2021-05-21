Arızalı araç taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde arızalanan hafif ticari aracı taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde arızalanan hafif ticari aracı taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle çekiciden yola düşen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile çekicideki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Kızılkaya kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 BYN 783 plakalı çekici ile 07 Z 8527 plakalı sebze yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çekicinin üzerinde taşınan 07 AGZ 41 plakalı hafif ticari araç yere düştü. Kazada hafif ticari araç içerisinde seyahat eden 4 kişi ile çekicide bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan Neşe Altındal, Seyit Karataş, Ali Samet Akıncı, Sevim Akıncı ve Arap Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARIZALANIP, GETİRİLİYORDU

Hafif ticari aracın Ankara'da arızalandığı, Antalya'da oturan sürücüsü tarafından tamir ettirilmek üzere çekiciyle taşındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca