Arızalar gideriliyor, su kesintilerinin önüne geçiliyor
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Arızalar gideriliyor, su kesintilerinin önüne geçiliyor

Arızalar gideriliyor, su kesintilerinin önüne geçiliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle yıldırım düşen elektrik trafolarını yenileyerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu tüketimini kesintisiz ve kaliteli hale getirmek adına enerji temini çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu amaçla MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemlerde bakım onarım yenileme işleri yürütüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir, Köprübaşı, Yunusemre ve Selendi ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu bozulan elektrik trafoları yenilendi. Çalışmalar ile mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı.

Kaynak: Bültenler

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