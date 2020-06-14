Arızalanan yolcu otobüsü tamirhane önünde yandı
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Arızalanan yolcu otobüsü tamirhane önünde yandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yolcuları başka bir otobüse nakledilen yolcu otobüsü, tamirhane önünde alev alev yandı.

Arızalanan yolcu otobüsü tamirhane önünde yandı
14.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:27

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yolcuları başka bir otobüse nakledilen yolcu otobüsü, tamirhane önünde alev alev yandı. 

Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a giden A.Ö. yönetimindeki 34 ER 414 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde elektrik aksamındaki sorun nedeniyle koltuklarda bulunan tabletlerden bazıları yandı. Sorun çözülemeyince yolcular, gelen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi. Gökçebey ilçesinde bulunan otomobil tamirhanesi önünde park halinde bulunan otobüs, saat 21.00 sıralarında yanmaya başladı. Arka bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yangın, Gökçebey ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce söndürüldü. Tamamen yanan otobüs, kullanılmaz hale geldi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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