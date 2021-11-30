Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı - Haberler
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Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda iddiaya göre, arızalanınca yolun kenarına çekilen otomobile tır çarptı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda iddiaya göre, arızalanınca yolun kenarına çekilen otomobile tır çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Ormanköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, N.B. idaresindeki 54 ABM 446 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü otomobilini yol kenarına çektiği esnada E.B idaresindeki tır çarptı. Meydana gelen kazada sürücü N.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu M.B. ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonrasında ise ağır yaralanan baba ve oğlu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - SAKARYA

Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı

Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı

Arızalanan ve yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2 ağır yaralı

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