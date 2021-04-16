Arızalanan uçak hangara çekildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, uçağın arızasının belirlenmesi için hangara çekildiğini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, uçağın arızasının belirlenmesi için hangara çekildiğini kaydetti.

Uçağı arızalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet ile ilgilenmek üzere Malatya Havalimanı'na gelen Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son durum ile ilgili bilgi paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağının küçük bir jet olduğunu belirten Gürkan, uçağın sol motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle acil inişin gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti. Gürkan, "Uçak hangara çekilerek, gerekli teknik personel tarafından inceleme yapılmaktadır. Sayın Bakanımız da Şırnak'taki programa dahil olmak üzere buradan hareket edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı