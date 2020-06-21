Arızalanan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi
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Arızalanan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi

Kartal açıklarında arıza yapan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tahliye edildi.

Arızalanan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi
21.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:16

Kartal açıklarında arıza yapan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal açıklarında seyir halindeki özel bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından Kıyı Emniyetine ait bota alındı.

4,5 metre boyundaki arızalanan tekne ise yine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Pendik Marina'ya çekildi.

Tahliye edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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