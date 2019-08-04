Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

4.08.2019 23:28
Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında "Karya-O" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sahil güvenlik botuyla teknedeki 2 kişiyi kurtardı.
Tekne Marmaris Limanı'na çekildi.

Kaynak: AA
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