Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında "Karya-O" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sahil güvenlik botuyla teknedeki 2 kişiyi kurtardı.
Tekne Marmaris Limanı'na çekildi.
Kaynak: AA
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