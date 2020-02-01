Arızalanan otomobilini itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü
Çankırı'da arızalanan otomobilini yol kenarında itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü.
Çankırı'da arızalanan otomobilini yol kenarında itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü.
Veysel Yıldız idaresindeki 18 AAG 366 plakalı otomobil, Ataracalar ilçesi D-100 kara yolu Budakpınarı köyü mevkisinde arızalandı.
Yıldız'ın itmeye çalıştığı otomobile 74 DM 128 plakalı tır çarptı.
Tırla otomobil arasında sıkışan Yıldız ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.