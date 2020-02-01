Arızalanan otomobilini itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü
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Arızalanan otomobilini itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü

Çankırı'da arızalanan otomobilini yol kenarında itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü.

01.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:30
Arızalanan otomobilini itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü

'da arızalanan otomobilini yol kenarında itmeye çalışan sürücü tırın çarpması sonucu öldü.

idaresindeki 18 AAG 366 plakalı otomobil, Ataracalar ilçesi D-100 kara yolu Budakpınarı köyü mevkisinde arızalandı.

Yıldız'ın itmeye çalıştığı otomobile 74 DM 128 plakalı tır çarptı.

Tırla otomobil arasında sıkışan Yıldız ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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