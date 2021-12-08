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Arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu

Arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi kavşağında bir vatandaşın otomobili arızalandı. Durumu gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polis, daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. O anlar ise, başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu

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