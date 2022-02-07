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Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Arızalanan metrobüs yolda kaldı Seyir halindeki metrobüs arıza yaptı, araçtan tahliye edilen vatandaşlar Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - - Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İSTANBUL - Seyir halindeki metrobüs arıza yaptı, araçtan tahliye edilen vatandaşlar Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne seyir eden metrobüs saat 17: 30 sıralarında Cennet Mahallesi durağı ile Florya durağı arasında arızalandı. Yarı yolda arızalanan metrobüs nedeniyle yolcular araçtan inip tekrar durağa dönerken, arızalanan metrobüs çift yönlü olan yolda kenara çekildi.

Arızalanan metrobüs yolda kaldı

Arızalanan metrobüs yolda kaldı

Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - 3. Sayfa

Beylikdüzü, İstanbul, Metrobüs, 3. Sayfa, Haber

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