BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - - Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İSTANBUL - Seyir halindeki metrobüs arıza yaptı, araçtan tahliye edilen vatandaşlar Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne seyir eden metrobüs saat 17: 30 sıralarında Cennet Mahallesi durağı ile Florya durağı arasında arızalandı. Yarı yolda arızalanan metrobüs nedeniyle yolcular araçtan inip tekrar durağa dönerken, arızalanan metrobüs çift yönlü olan yolda kenara çekildi.