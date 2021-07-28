Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
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Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı

Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arızalandığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyonda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arızalandığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyonda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın makilik alana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, 8 dönüm makilik yandı.

Antalya-Serik D 400 Kara Yolu Dikmen Kavşağı mevkisinde, Serik Belediyesi'ne ait, sürücüsü belirlenemeyen, 07 YAA 16 plakalı kamyon, balatalarının kilitlemesi sonucu arıza yaptı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına park edip tamirci çağırmak üzere aracın yanından ayrıldı. Bu sırada kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoför mahallinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki makilik alana sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonrasında yangın, yakındaki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, 8 dönüm makilik alan ise küle döndü.


Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı
Arızalanan kamyon nedeniyle çıkan yangında 8 dönüm makilik yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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