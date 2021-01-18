Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
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Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi

18.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:09
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde etkili olan kar yağışı elektrik hatlarında arızaya yol açtı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde etkili olan kar yağışı elektrik hatlarında arızaya yol açtı. Evlerde elektrik tesisatları ile elektrikli eşyalara zarar veren arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında arıza oluştu. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle bazı evlerin elektrik tesisatları ve elektrikli eşyalar zarar gördü. Arızanın giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi bölgede çalışma başlatırken, itfaiye ekibi de olası bir yangına karşı tedbir aldı.


Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi
Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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