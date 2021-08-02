Arızalanan biçerdöverden çıkan yangında 140 dekar buğday ekili alan kül oldu
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Arızalanan biçerdöverden çıkan yangında 140 dekar buğday ekili alan kül oldu

Arızalanan biçerdöverden çıkan yangında 140 dekar buğday ekili alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy köyünde buğday ekili tarlada arızalanan biçerdöver nedeniyle çıkan yangında 140 dekar mahsul küle döndü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy köyünde buğday ekili tarlada arızalanan biçerdöver nedeniyle çıkan yangında 140 dekar mahsul küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy köyü Kaymak Sekizi ve Derinöz mevkilerinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangında 20 üreticiye ait 140 dekar biçilmek üzere olan buğday küle döndü.

Akçaköy Muhtarı Ramazan Kibar yaptığı açıklamada, "Yangın biçerdöver kaynaklı olarak meydana geldi. Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 3 saatte kontrol altına alınan yangında 140 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü. Biçerdöver sahibi 20 üreticimize ait hasat zamanı gelmiş buğdayın zararını karşılayacağını beyan etti ve kendisinden şikayetçi olunmadı. Rabbim bir daha böyle felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Arızalanan biçerdöverden çıkan yangında 140 dekar buğday ekili alan kül oldu
Arızalanan biçerdöverden çıkan yangında 140 dekar buğday ekili alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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