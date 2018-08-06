Arızalanan Araçlarını Çekmek İçin Otomobil Çalmışlar

Gaziantep'ten gezmek için geldikleri Kahramanmaraş'ta arızalanan araçlarını çekmek için otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Dulkadiroğlu ilçesinin Menderes Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilin gece saatlerinde çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobili çalan şüphelilerin A.K. (48) ve M.R.Ş. (50) olduğunu belirledi.

Gaziantep girişinde yakalanan şüphelilerin ifadelerinde, "zaman zaman arızalanan araçlarını çekerek Gaziantep'e götürmek için otomobili çaldıklarını" söyledikleri öğrenildi.