Arızalanan Araçlarını Çekmek İçin Otomobil Çalmışlar

Kahramanmaraş'ta Gaziantep'ten gezmek amacıyla kente gelen 2 kişi kullandıkları otomobilin arızalanması sonrası park halindeki bir başka otomobili anahtar uydurarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, zanlıların arızalanan araçlarını çekmek için otomobili çaldıklarını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda,

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a 65 plakalı bir otomobille geldiği öğrenilen Adem K. (48) ile Mehmet Ramazan Ş. (50) bir oto galeride park halindeki 46 HF 670 plakalı otomobili çaldı. Otomobili çalan şüpheliler gecenin karanlığında kayıplara karıştı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresinde kamera araştırması yapan polis ekipleri, 2 hırsızı ve çalıntı otomobili Gaziantep Organize Sanayi girişinde üzerinde plaka sökülmüş halde ele geçirdi.

Otomobili çaldıklarını itiraf eden zanlıların ifadelerinde, kendi otomobillerinin zaman zaman arıza vermesi sebebiyle yolda çekici olarak kullanmak için park halindeki otomobili çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

İki şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ