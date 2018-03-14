Arızalanan Ambulans Uçak Trabzon'a Acil İniş Yaptı

Arızalanan ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans uçak teknik arıza dolayısıyla bir süre sonra acil iniş izni istedi.

İnmesi planlanan diğer uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı havalimanına acil iniş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın alandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra teknik arıza bildiriminde bulunduğunu söyledi.

"Özel bir ambulans uçak teknik bir arazı nedeniyle acil iniş izni istedi. Uçakta bir hasta 4 mürettebat var. Uçak İngiltere'ye gidiyordu." diyen Yavuz, uçağın yakıtını azalttıktan sonra alana indiğini ve hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.