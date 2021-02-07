Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 22. fragman izleme linki! Şubat 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 22. bölüm tek parça izle!

Arıza yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 22. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat Ersoylu, Burak'ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar'ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza'yla temasa geçer ve Ali Rıza'ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir ismin peşine düşer. Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza'yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım'a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır.

ARIZA 20. SON BÖLÜM İZLE!

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...