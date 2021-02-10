Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! 21.Bölüm Arıza son bölüm izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! 21.Bölüm Arıza son bölüm izle! Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 22. bölüm tek parça izle!

ARIZA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ARIZA 22. FRAGMANI YAYINLANDI!

ATV ekranlarında yeni bölümleriyle her Pazar seyircileriyle buluşan Arıza yeni bölüm, 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza yeni bölüm, 22. bölüm fragmanında Ali Rıza sürpriz bir şekilde Halide'ye evlenme teklifinde bulunuyor. Yüzüğü gören Halide şaşkınlığını gizleyemiyor.Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Halide, Ali Rıza'nın teklifini kabul ederken, ikilinin bu mutlu anları izleyenleri de derinden etkiliyor.

ARIZA YENI BÖLÜM NE ZAMAN? ARIZA 22. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ARIZA SON BÖLÜM 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 21. Bölümünde Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar.. Ali Rıza, Balabanı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyarın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırılır. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rızanın aklı ise iyiden iyiye karışır.

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