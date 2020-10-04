Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu
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Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu

04.10.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:10
Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı

Arıza yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı Arıza dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza'nın 3. Bölümünde Ali Rıza ve arkadaşları Yaşar'ı etkisiz hale getirerek sevkiyatın yapılmasını engellemişlerdir. Öte yandan Fuat, Haşmet'e giderek internete Burak'ın videosunu servis edenin ve aynı zamanda adresini verenin Haşmet'in sağ kolu Sabri olduğunu iddia eder ve Sabri'yi almak ister. Haşmet izin vermez. İki eski kurt kılıçları çekerek restleşirler. Halide, Van'da çalışmakta olduğu hastaneden istifa eder. Babasını yalnız bırakmayacak ve artık onun yanında olacaktır. Ali Rıza'nın Yaşar'ı etkisiz hale getirmesi ve tırları dağıtması suç dünyasında büyük yankı yapar. Burak ise sarsılan itibarını geri kazanmak için harekete geçer, hedefi Sabri'dir. Herkes Sabri'yi Burak'ın elinden kurtarmak için seferber olur. Beklenmedik şekilde gelişen olaylar Burak, Halide ve Ali Rıza'yı aynı noktada buluşturur.Şimdi Ali Rıza ve Burak için hesaplaşma vaktidir.

ARIZA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Arıza 20.00'de başlayacak.

ARIZA. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

Ayça Ayşin Turan

Ahmet Mümtaz Taylan

Olgun Toker

Levent Can

Murat Daltaban

Dilara Aksüyek

Cavit Çetin Güner

Uygar Özçelik

Pınar Çağlar Gençtürk

Ali Rıza Kubilay

Yağız Can Konyalı

Ali Seçkiner Alıcı

Cankat Aydos

Hazal Benli

Duygu Akdeniz

Kemal Burak Alper

Gökay Müftüoğlu

Yeşim Salkım

Yeşim Gül

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