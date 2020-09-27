Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?

27.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:37
Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle!

Arıza yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza ve arkadaşları Yaşar'ı etkisiz hale getirerek sevkiyatın yapılmasını engellemişlerdir. Öte yandan Fuat, Haşmet'e giderek internete Burak'ın videosunu servis edenin ve aynı zamanda adresini verenin Haşmet'in sağ kolu Sabri olduğunu iddia eder ve Sabri'yi almak ister. Haşmet izin vermez. İki eski kurt kılıçları çekerek restleşirler.

Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide'nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza'yı etkiler. Üstelik Halide'nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?

Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer'e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer'in Ali Rıza'ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşinde düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesini katliamında o kişin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

ARIZA 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Arıza 30.00'de başlayacak.

ARIZA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARIZA 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 4. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İlgili Haberler

Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?
Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Arda Turan Murat Şahin Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 18:50:04. #1.14#
title