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Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde arıza yapan tıra arkadan vuran beton mikserinin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BALÇOVA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Balçova ilçesinde arıza yapan tıra arkadan vuran beton mikserinin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir Çevreyolu'nda trafik aksarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Balçova yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan M.Ş. (21) idaresindeki Volvo marka 35 KK 383 plakalı tır, arıza yaptı. Arıza nedeniyle sürücüsünün sağ şeritten emniyet şeridine sokmak istediği tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Himmet A. idaresindeki Man markalı 48 AGB 216 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikseri sürücüsü Himmet A. (42), araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan çıkarıldı, hayati tehlikesi var

Beton mikseri içerisinde sıkışan araç sürücüsü Himmet A., 110 AKS ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ağır yaralı olarak ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir Çevreyolu Gaziemir istikametinde trafik bir süreliğine aksarken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

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Haber: Arıza yapan tıra arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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