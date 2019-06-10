Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, tekneden yüzmek için atlayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAlınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık...
Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, tekneden yüzmek için atlayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Bu sırada 3 kişi yüzmek için denize atladı.
Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.
Denize giren Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43) ise şu ana kadar bulunamadı.
Ekiplerin 3 kişiyi arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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