Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıza yaparak sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıza yaparak sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Çalış Plajı açılarında sürüklendiği ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Bir süre sonra bölgeye ulaşan ekipler 4,5 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtararak Fethiye Limanı'na götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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