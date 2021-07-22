Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Turunç Pınarı mevkisinde bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Rüzgarın etkisiyle sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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