Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Turunç Pınarı mevkisinde bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklenen teknedeki 12 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır