Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı

Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı Karadeniz açıklarında arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken kurtarıldı Arnavutköy Karaburun açıklarında motor kısmında arıza oluşan bir tekne ormanlı mevkiinde karaya oturmak üzereyken avlanmak için açılan...

Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı

Karadeniz açıklarında arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken kurtarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Karaburun açıklarında motor kısmında arıza oluşan bir tekne ormanlı mevkiinde karaya oturmak üzereyken avlanmak için açılan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı ise, bir balıkçının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Limanı'ndan açılan bir tekne ormanlı mevkii açıklarında motor bölümünden arıza yaptı. Arıza yapan tekne dalgaların etkisiyle kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Kıyıya oturmak üzere olan tekne o esnada balık avından dönen balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı ise bir balıkçının cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak