Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu - Haberler
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Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu

Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Yenidoğan-Kartal arasında sefer yapan İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde arıza yaparak yolda kaldı.

Otobüsteki yolcular araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bekleyen yolcular, aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere bindi.

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle Şehit Aydın Çelik Caddesi'ndeki trafik bir süre aksadı.

Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

Yenidoğan, İstanbul, Aydın, İETT, Güncel, Haber

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