ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILDI BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
SARIYER, İSTANBUL (DHA) - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.