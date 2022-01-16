ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILDI BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ - Haberler
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ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILDI BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILDI BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILDI BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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YAVUZ Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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