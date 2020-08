Arıza tespiti yapan bilgisayarları çalınınca iş yapamaz hale geldi Arıza tespiti yapan bilgisayarları çalınınca iş yapamaz hale geldiDİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'nde Cemal Lala'ya ait oto elektrikçi dükkanında, arıza tespiti yapan programların yüklü olduğu 6 dizüstü bilgisayar çalındı.

Arıza tespiti yapan bilgisayarları çalınınca iş yapamaz hale geldi

DİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'nde Cemal Lala'ya ait oto elektrikçi dükkanında, arıza tespiti yapan programların yüklü olduğu 6 dizüstü bilgisayar çalındı. Bilgisayarların çalınmasıyla hem kendileri hem de müşterilerinin mağdur olduğunu söyleyen iş yerindeki elektrik ustası Ömer Esgin, "Bilgisayarları arıza tespit cihazları için kullanıyorduk. O içindeki programlar bilgisayardan daha değerlidir" dedi.

Olay, çarşamba günü Diyarbakır-Elazığ yolundaki, 1'inci Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cemal Lala'ya ait oto elektrikçi dükkanında çalışanlar, sabah iş yerine geldiklerinde arıza tespiti için kullanılan bilgisayarların yerinde olmadığını fark etti. Çalışanların, durumu polise bildirmeleri üzerine iş yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. İş yerinden parmak izi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

20 bin TL değerinde 6 dizüstü bilgisayarın çalındığını anlatan iş yerinin elektrik ustası Ömer Esgin, bilgisayarla yüklü olan programların çok değerli olduğunu söyledi. Esgin, "Bilgisayarlarımız çalınmış mağduruz. O bilgisayarları arıza tespit cihazları için kullanıyorduk. İçerisindeki programlar bilgisayardan daha değerlidir. Şu an arızaları tespit edemiyoruz böyle mağdur olduk. Şu an hizmet veremiyoruz. Bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Müşteriler ise araçlarındaki arıza nedeniyle bu iş yerine geldiklerini ancak bilgisayarların çalınmasından dolayı hizmet alamayıp, mağdur olduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA