Arıza: Melek kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Melek karakterini canlandıran Yeşim Salkım kimdir?
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Arıza: Melek kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Melek karakterini canlandıran Yeşim Salkım kimdir?

07.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:50
Arıza: Melek kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Melek karakterini canlandıran Yeşim Salkım kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Melek Tekinoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Melek Tekinoğlu karakterini canlandıran Yeşim Salkım kimdir?

Yeşim Salkım'ın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Melek Tekinoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Melek Tekinoğlu karakterini canlandıran Yeşim Salkım kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MELEK TEKİNOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Melek Tekinoğlu karakterini "Yeşim Salkım" canlandırıyor. Yeşim Salkım'ın dizideki karakterinin adı "Melek Tekinoğlu"dur.

ARIZA: MELEK TEKİNOĞLU KARAKTERİ KİMDİR?

Melek, Haşmet Gürkan'ın rahmetli eşi Hatice'nin kız kardeşidir.

Mithat'la evlilikleri, bir aşk evliliği değildir ancak zamanla birbirlerine alışırlar. Yıllarca ablası ve eniştesinin evliliklerinde şahit olduğu, saygılı ve sevgili evlilik yaşantısını, kendine örnek alarak, Mithat'ın bürokratik çevresine kolayca adapte olmuştur.

Melek tam bu dünyanın bütün kurallarına alıştığını ve artık korkmadığını hissettiği noktada, kader kendisine acı bir oyun oynar. Ablası ve iki yeğeni katledilir. Katliamdan sadece en küçük yeğeni Halide sağ çıkmıştır. Melek yıkılır ve Halide'ye sıkı sıkı sarılır. Ablası ve iki yeğeninin ölümünden, Haşmet'i sorumlu tutar.

Mithat'ın, Ali Rıza denen taksiciyi kullanmasıyla bir şans elde ettiklerini düşünen Melek, kocasını sonuna kadar destekler. Fuat'ın yok olması ve Mithat'ın hak ettiğini alması gerektiğine tüm kalbi ile inanır.

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Evlat Kokusu/ 2017

Kocamın Ailesi/ 2014

Huzur Sokağı/ 2012

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