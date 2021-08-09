Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan çiftçi öldü
.Kilis'in Polateli ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Sıddık Ünal (64), hayatını kaybetti.
.Kilis'in Polateli ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Sıddık Ünal (64), hayatını kaybetti.
- Kilis
Olay, sabah saatlerinde Poleteli'ne bağlı Belenözü köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Sıddık Ünal, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, zemine düştü. Ünal'ın düştüğünü gören mahalleli, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık Ünal hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ünal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Kilis
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu