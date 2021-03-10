Arıza giderildi, öğrenciler yurtlarına yerleşti

Düzce Konuralp Bölgesi'nde bulunan Raziye Begüm Sultan KYK'da alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun delinmesi sonucu yaşanan sızıntısı nedeniyle yurttan tahliye edilen öğrenciler, arızanın giderilmesinin ardından tekrardan yurtlarına yerleştirildi.

Olay dün (9 Mart) Düzce'nin Konuralp Bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin doğalgaz borusunu delmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Alınan tedbirlerin ardından kız öğrenci yurdundaki doğalgaz sızıntısı giderildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Yurdun alt yapısında yapılan çalışmalar sırasında kepçe doğalgaz borusunu delmiş idi. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda arıza giderildi. Tahliye edilen öğrencilerimiz ise yurtlarına yerleştirildi" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı