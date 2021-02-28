Arıza Derya kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza Derya karakterini canlandıran Hazal Benli kimdir?
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Arıza Derya kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza Derya karakterini canlandıran Hazal Benli kimdir?

28.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:13
Arıza Derya kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza Derya karakterini canlandıran Hazal Benli kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Derya Tekinoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Derya karakterini canlandıran Hazal Benli kimdir?

Hazal Benli'nin de kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Derya Tekinoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Derya Tekinoğlu karakterini canlandıran Hazal Benli kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: DERYA TEKİNOĞLU KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Derya Tekinoğlu karakterini "Hazal Benli" canlandırıyor. Hazal Benli dizideki karakterinin adı "Derya Tekinoğlu"tır.

ARIZA: DERYA TEKİNOĞLU KARAKTERİ KİMDİR?

Derya, Halide'nin teyzesi Meleğin 20'li yaşlarının sonlarındaki kızıdır. Derya, ailesinin zenginliği sayesinde, refah içinde, şımarık bir çocukluk yaşamıştır. Hem annesinin, hem de babasının gözbebeğidir. Derslerinde çok başarılı olmadığı için, üniversiteyi özel okulda, işletme eğitimi alarak bitirir. Çalışmayı hiç düşünmemiştir.

Sık sık yurt dışı gezilerine giden, alışveriş yapmayı çok seven, fiziğine ve görünümüne oldukça özen gösteren Derya, babasının Haşmet ve Fuat'la yaptığı kirli işlerin farkındadır ve bundan hiç rahatsızlık duymaz, onun için aslolan yaşam standardını korumak ve sahip olduğu zenginliği sürdürebilmektir. Halide'yi yürekten sever ve gizliden ona hayrandır. Ancak ailesinin çıkarları söz konusu olduğunda, Halide'yi dahi tehlikeye atmaya çekinmeyecektir.

HAZAL BENLİ KİMDİR?

Hazal Benli, 10 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Benli daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştır.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Hizmetçiler/ 2020

Kırgın Çiçekler/ 2018

Kara Yazı/ 2017

Bu Şehir Arkandan Gelecek/ 2016

Deniz Yıldızı/ 2015

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