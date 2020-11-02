Arıza 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 7. son bölümde neler oldu?
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Arıza 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 7. son bölümde neler oldu?

02.11.2020 00:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:51
Arıza 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 7. son bölümde neler oldu?

Arıza 7. son bölüm izle! Arıza, 7. son bölümüyle bu akşam izleyicisi ile buluştu. Show TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisinin son bölümünde Burak'ın Ali Rıza için hazırladığı acımasız sürpriz damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Arıza 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 7. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arıza, 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ilk olarak Burak'ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak'ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak'ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

ARIZA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz hemen haberimizde yer alacaktır.

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