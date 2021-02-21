Arıza 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Arıza 23. bölüm izle full izle!

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ARIZA 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisi Show TV ekranlarında bu akşam 23. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Arıza 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arıza 24. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ARIZA 23. BÖLÜM ÖZETİ



Arıza 23. Bölüm'de yine heyecan dorukta. Bu bölümde Haşmet Ağa ve Ali Rıza'nın arasında tansiyon zirveye çıkacak. İkili arasındaki gerilim adeta tavan yapacak. Bir türlü Halide'yi bulamayan Haşmet ise Ali Rıza'ya deyim yerindeyse ağzına geleni söyleyecek ve sert çıkışacak. Ali Rıza, Halide'yi bulmak için her şeyi yapacak, her yolu deneyecek. Burada kurduğu bir cümlenin üzerine iyi düşünmek lazım. "Ne istiyorlarsa vereceğim"… Bu sözler, dizinin bu bölümündeki anahtar cümle oluyor. Ali Rıza'nın kafasının arkasında ne var? Arıza yine reytingleri alt üst etmeye geliyor.