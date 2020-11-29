Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?
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Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

29.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:37
Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 12. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 11. Bölümünde Fuat, Ali Rıza'nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir. Şehmuz'a gelen bir haber geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak'ın ve yeni ortağı Numan'ın kurbanı olur, Şehmuz'la karşı karşıya gelir.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

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Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza ve Halide'nin birbirlerini sevdiğini söylediği tanıtımda Burak'ın iddialı sözleri "Yeni bir oyun mu planlıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Ali Rıza'nın silahlı adamlar tarafından etrafının sarıldığı anlarda gerilim doruğa ulaşırken, Halide'nin şüpheli sorusu karşısında Ali Rıza ne söyleyecek merakla bekleniyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir

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