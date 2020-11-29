Arıza 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 12. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?
Arıza dizisi bu akşam 12. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arıza 11. Bölümünde Fuat, Ali Rıza'nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir. Şehmuz'a gelen bir haber geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak'ın ve yeni ortağı Numan'ın kurbanı olur, Şehmuz'la karşı karşıya gelir.
ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arıza dizisinin 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ARIZA 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali Rıza ve Halide'nin birbirlerini sevdiğini söylediği tanıtımda Burak'ın iddialı sözleri "Yeni bir oyun mu planlıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Ali Rıza'nın silahlı adamlar tarafından etrafının sarıldığı anlarda gerilim doruğa ulaşırken, Halide'nin şüpheli sorusu karşısında Ali Rıza ne söyleyecek merakla bekleniyor.
ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay
Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan
Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan
Olgun Toker : Burak Ersoylu
Levent Can : Fuat Ersoylu
Murat Daltaban : Muzaffer Cura
Dilara Aksüyek : Füsun Keskin
Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu
Hazal Benli : Derya Tekinoğlu
Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu
Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu
Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş
Yağız Can Konyalı : Mert Altay
Yeşim Gül : Rukiye Altay
Cankat Aydos : Ferit
Burak Demir