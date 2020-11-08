Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?
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Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

08.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:04
Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 9. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 10. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 8. Bölümünde Ali Rıza, Ferit ve Hasan'ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak'ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet'in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet'i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arıza 9. Bölüm 2. Fragmanında takas sırasında çatışmanın yaşandığı tanıtımda Cabir'in kardeşinin vurulması A.Rıza'yı yeni bir tehlikenin içine atıyor. Muzaffer'in silahlı saldırıya uğradığı anlar gerilimi giderek arttırken, Cabir Ali Rıza'yı kardeşi ile tehdit ediyor. "A.Rıza kardeşini kurtarabilecek mi?" sorusunun cevabı ise merakla bekleniyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir

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