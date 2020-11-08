Arıza 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 9. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?
Arıza dizisi bu akşam 9. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 10. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arıza 8. Bölümünde Ali Rıza, Ferit ve Hasan'ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak'ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet'in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet'i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.
ARIZA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arıza dizisinin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ARIZA 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Arıza 9. Bölüm 2. Fragmanında takas sırasında çatışmanın yaşandığı tanıtımda Cabir'in kardeşinin vurulması A.Rıza'yı yeni bir tehlikenin içine atıyor. Muzaffer'in silahlı saldırıya uğradığı anlar gerilimi giderek arttırken, Cabir Ali Rıza'yı kardeşi ile tehdit ediyor. "A.Rıza kardeşini kurtarabilecek mi?" sorusunun cevabı ise merakla bekleniyor.
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ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay
Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan
Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan
Olgun Toker : Burak Ersoylu
Levent Can : Fuat Ersoylu
Murat Daltaban : Muzaffer Cura
Dilara Aksüyek : Füsun Keskin
Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu
Hazal Benli : Derya Tekinoğlu
Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu
Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu
Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş
Yağız Can Konyalı : Mert Altay
Yeşim Gül : Rukiye Altay
Cankat Aydos : Ferit
Burak Demir