Arıza 10. bölüm'de neler oalcak? Arıza bu akşam olan 10. bölümde neler yaşanacak?

Arıza kendi kitlesini oluşturmuş oldukça sevilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Arıza 10. bölüm'de neler olacak? Arıza bu akşam olan 10. bölümde neler yaşanacak?

Başarılı oyuncu kadrosu yüksek enerjisi ve sevilen partner uyumu ile Arıza 10. bölüm'de neler olacak? Arıza bu akşam olan 10. bölümde neler yaşanacak?

ARIZA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cabir kumandaya basar ama bomba patlamaz. Çıkan çatışmada ise Huzeyfe, Ali Rıza'nın kurşunlarının hedefi olur. Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza'yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler. Ali Rıza'nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet'in evine yerleşme kararı alır. Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir'e gidip teslim olur. Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza'ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm tansiyonu oldukça yüksek bir bölüm olacak. Ali Rıza ve Halide için artık aşkların itiraf edilme vakti gelmiştir. Oldukça büyük bir tartışmanın ortasında olan Ali Rıza ve Halide kendilerini aşkın kollarına bırakacaklardır.

ARIZA DİZİSİ GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.