Arıza 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizisi konusu nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arıza 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizisi konusu nedir?

Merakla beklenen ve Eylül ayında yayınlanması beklenen rıza dizisi kadrosunda hangi oyuncular var? Arıza dizisi konusu ne?

Arıza 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizisi konusu nedir?
19.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:51

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı ve Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Arıza dizisi Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kızı Halide ile aralarında geçen aşkı ve kahramanlığı anlatmaktadır. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş,

Ayça Ayşin Turan,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Olgun Toker,

Levent Can,

Cavit Çetin Güner,

Murat Daltaban,

Dilara Aksüyek,

Uygar Özçelik,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Ali Rıza Kubilay,

Yağızcan Konyalı

ve Yeşim Salkım

Yeşim Gül gibi oyuncular yer almaktadır.

İlgili Haberler

Şampiyon dizisi final oldu! Şampiyon dizisi final bölümünde neler oldu? Şampiyon dizisi oyuncuları kimler?
Şampiyon dizisi final oldu! Şampiyon dizisi final bölümünde neler oldu? Şampiyon dizisi oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu
Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu
Ramo sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ne zaman yayınlanacak? Ramo 2. sezon 1 fragmanı
Ramo sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ne zaman yayınlanacak? Ramo 2. sezon 1 fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Ateş Sabah Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Arıza 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizisi konusu nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:05:51. #1.14#
title