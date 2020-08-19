Arıza 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizisi konusu nedir? Merakla beklenen ve Eylül ayında yayınlanması beklenen rıza dizisi kadrosunda hangi oyuncular var? Arıza dizisi konusu ne?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı ve Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Arıza dizisi Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kızı Halide ile aralarında geçen aşkı ve kahramanlığı anlatmaktadır. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş,

Ayça Ayşin Turan,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Olgun Toker,

Levent Can,

Cavit Çetin Güner,

Murat Daltaban,

Dilara Aksüyek,

Uygar Özçelik,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Ali Rıza Kubilay,

Yağızcan Konyalı

ve Yeşim Salkım

Yeşim Gül gibi oyuncular yer almaktadır.