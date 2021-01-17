Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
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Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek

17.01.2021 08:54 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:01
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek

TOKAT'ta, bir firma tarafından belediyenin arıtma tesislerinden çıkarılan çamurdan elektrik üretilecek.

TOKAT'ta, bir firma tarafından belediyenin arıtma tesislerinden çıkarılan çamurdan elektrik üretilecek. Arıtmanın yanında kurulan tesislerde, Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılacak. Tesiste, yıllık 44 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.

Tokat Belediyesi yap, işlet, devret modeli ile Atıksu Arıtma Tesisi'nde elde edilen ham çamurdan elektrik üretecek. Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılacak tesiste yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik elde edilecek. Yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan tesis şubat ayında elektrik üretimine başlayacak.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'Atık sudan elde edilen çamurla elektrik üretiminin gerçekleşenini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "4 aydır bir çalışmanın içerisindeyiz. Atık sulardaki çamurların ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlarız diye bir çalışma yaptık. Buradaki atık çamurları yakmak suretiyle elektrik üretilmesi yapılması hakkında hazırlık yapıldı. 4 ay önce bir yap, işlet, devret modeli ile bir çalışma başlattık. Şu an çalışmaları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde faaliyete geçecek. Bu çalışma ile hem Tokat Belediyemize bir fayda oluşacak, hem de bu çamurlar doğaya bırakılmayacak. Bir bakıma da çevreci bir proje, sıfır atık anlamında da olumlu bir proje" dedi.'11 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Çamuru yakmada kullanılacak yerli ve milli olarak üretilen kazanın ilk defa bu projede yer alacağını ifade eden proje danışmanı Nuri Öztürk, "Bu tesisimiz biyokütle enerji tesisi, senelik 44 milyon kilovat saat bir enerji üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 20- 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Tokat Belediyemize ait arıtma tesislerindeki çamuru ve orman ürünlerini kullanacağız. Tesisimizin ilk ünitesi kazan ünitesidir. Kazanımız yerli üretimdir ve ilk defa da bu tesisimizde kullanılacaktır" diye konuştu.


Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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