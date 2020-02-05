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Arıtılmamış atık suların çevreye sızması önlenecek

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), Nilüfer Belediyesi ile ortak yürüttüğü hizmet projesi kapsamında, Floteks ve Alman Hükümeti'nden sağlanan hibe destekleriyle hayata geçirilen 'Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

05.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:28
Arıtılmamış atık suların çevreye sızması önlenecek

Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), ile ortak yürüttüğü hizmet projesi kapsamında, Floteks ve Alman Hükümeti'nden sağlanan hibe destekleriyle hayata geçirilen 'Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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