Arısoy, Zeytinburnu'nda Adım Atılmadık Sokak Bırakmadı

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda gezilmedik sokak bırakmayarak vatandaşlardan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği kapsamında Seyitnizam ve Çırpıcı Mahallesi'ni sokak sokak gezerek halka karanfil dağıttı. Başkan adayı Arısoy, Zeytinburnu'nda düzenlenmesi planlanan büyük yürüyüş öncesi adım atılmadık sokak bırakmadı. Vatandaşların balkonlarından sarkıttığı sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçık bıraktı.

29 Aralık'tan bu yana Zeytinburnu'nu dinlediğini ifade eden Arısoy, Zeytinburnu'nda sorun olarak görülen konularla ilgili çözüm önerilerini dile getirdi. Elinde mikrofonla halka hitap eden Arısoy, vatandaşlardan destek talep ederek sandığa davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA