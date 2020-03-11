Arısoy: "Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun"
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Arısoy: "Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun"

Palen Doğalgaz firmasının abonelerinden ek teminat bedeli istemesi ile ilgili bir açıklama yapan Avukat Yakup Çağrı Arısoy, abonelere çağrıda bulunarak, tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini söyledi.

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:08
Arısoy:

Palen Doğalgaz firmasının abonelerinden ek teminat bedeli istemesi ile ilgili bir açıklama yapan Avukat Yakup Çağrı Arısoy, abonelere çağrıda bulunarak, tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini söyledi.


Ülkemizde doğalgaz abonelerinin hizmet alımı ve hizmet kullanımı ile fatura bedelleri konusunda 4628 Sayılı kanun kapsamında kurulmuş bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun çok geniş bir alanda düzenleme yetkisi olduğunu lakin hem kayıp kaçak kullanım bedeli konusunda, hem de güvence bedeli konusunda tüketicinin yanında yer aldığının söylenemeyeceğini anlatan Avukat Yakup Çağrı Arısoy, açıklamasında şunları kaydetti;


"Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan tanıma göre; Güvence Bedeli Dağıtım şirketinin, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere aldığı bir bedeldir.


Ayrıca Güvence Bedelinin tespitinde Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7/4 maddesine göre; Merkezi sisteme dahil olan ve aboneler için belirlenen yakıcı cihaz türü haricinde ayrı bir yakıcı cihazı bulunmayan serbest tüketiciler için tahakkuk ettirilebilecek güvence bedeli üst sınırı üçüncü fıkra hükümlerine göre belirlenir. Denilmektedir. 3. Madde de ise; Dağıtım şirketinin, mekanik sayaç kullanan abonelerine her bir yakıcı cihaz türüne göre ayrı ayrı; merkezi sistem aboneliklerinde ise BBS üzerinden tahakkuk ettirebileceği güvence bedeli üst sınırı Kurul tarafından belirlenir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Denilmektedir. Kurulun 2020 yılı için belirlediği üst limit; kombi kullanıcıları için 563,9TL, merkezi sistem kullanıcıları için ise; 503TL olarak belirlenmiştir. Ancak tahsil edilen bu bedelin nasıl saklanacağı konusunda bir düzenleme yok. Bedelin alım amacının fatura ödenmemesi halinde firmanın zarar görmesini engellemek olduğunu dikkate alırsak, faturasını düzenli ödeyen kişiler bakımından bu bedel firmaya ait değil. Kendisine ait olmayan güvence bedelinin nasıl saklanacağı konusunda düzenleme olmaması ise tüketicinin ödediği güvence bedelinin haksız yere kullanılmasına ve enflasyon karşısında erimesine neden olabilir.


Dolayısı ile Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. Maddesi kapsamında yer alan tüketicilerden güvence bedeli konusunda artırım yapma hakkında dair açık bir düzenleme yok iken, güvence bedelini alıp, birkaç yıl sonra enflasyon nedeni ile bu bedelin düşük kalmış olması iddiası ile tüketiciden yeniden bedel talebinin hakkaniyet dışı olduğu kanaatindeyim.


Bu bilgiler ışığında tüketicilerin talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmalarının yerinde olacağını düşünüyorum. Mevzuatta açıkça düzenleme yok iken, uzun kış mevsimi nedeni ile hatırı sayılır doğalgaz faturası ödeyen Erzurum halkına karşı doğalgazın taban fiyattan alınmasını beklerken, "EK" güvence bedeli talebini hem bir Erzurumlu hem bir hukukçu olarak hakkaniyet dışı görüyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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