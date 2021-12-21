ARİNKOM TTO'da STARTUPUS Girişimcilik Atölye etkinlikleri başladı

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ANAÇ Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen "STARTUPUS Girişimcilik Atölyesi" Girişimcilik Koordinatörleri Emre Akgümüş ve Hasan Göde önderliğinde gerçekleştirildi.

Girişimcilik Koordinatörü Akgümüş: "En büyük isteğimiz girişimciliğin ekosistemine hakim öğrencileri aramızda görmek"

STARTUPUS Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş, öğrencilerin üniversitelerine başladıkları andan itibaren girişimcilik ekosistemini tanımalarının önemli olduğuna vurgu yaparak sözlerine şunları ekledi: "Girişim atölyesindeki amacımız öğrencilerin hayata geçirmek istedikleri bir iş fikrini nasıl hayata geçireceklerini, finansal kaynaklara erişim imkanına nasıl sahip olacağını, üniversitenin, teknoloji transfer ekiplerinin ve devletin hangi imkanları onlara sunduğunu öğrenmelerini sağlamaktır. Bütün başvuruları online olarak alıyoruz ve iş fikirlerinin bir inovasyon içermesini istiyoruz. Birçok mentörümüz bulunuyor ve bu mentörlerin çoğu sahada daha önce deneyimi olmuş, iş fikrini hayata geçirmiş kişiler oluyor. "

Akgümüş, etkinliğin sonunda öğrenciler için sağlayabilecekleri tüm bağlantıları kullandıklarını ve etkinlikte ekiplere çeşitli ödüller de verileceğini belirterek sözlerine son verdi.

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