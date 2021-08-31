Arının soktuğu genç hayatını kaybetti

Uşak'ta tarlada çalıştığı sırada arıların soktuğu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta tarlada çalıştığı sırada arıların soktuğu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Koyunbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlada sulama hortumlarını değiştirdiği sırada arılar tarafından sokulan İbrahim Erdoğan (35) fenalaştı. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için otopsiye gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı