Arının soktuğu adam hayatını kaybetti

06.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hasan Kolcu, arkadaşlarıyla birlikte Yunus Emre Mahallesinde bulunan Karabucak mevkinde dolaşmaya çıktı. Burada arı tarafından sokulan Kolcu'nun fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmak istenildi.



Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Hasan Kolcu, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti.



1 çocuk babası Kolcu'nun 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı.



Hasan Kolcunun cenazesi yapılan işlemlerin ardından, Tarsus'ta toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA