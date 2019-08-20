Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti
TBMM eski Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
20.08.2019 16:02
TBMM eski Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Malatya'da düzenlenecek bir programa katılmak için yola çıkan Bülent Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Arınç, Başkan Büyükkılıç'ı yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti.
Malatya'da düzenlenecek bir programa katılmak için yola çıkan Bülent Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Arınç, Başkan Büyükkılıç'ı yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti.
Kaynak: DHA