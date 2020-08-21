Arınç'ın açıklamalarına sanatçılardan tepki Bülent Arınç'ın televizyon yayınında sarfettiği "Avrupa'da çalgıcılar başkan oluyor, kaht-ı rical var" sözlerine sanatçılardan sert şekilde cevap geldi.

Bülent Arınç'ın televizyon yayınında sarfettiği "Avrupa'da çalgıcılar başkan oluyor, kaht-ı rical var" sözlerine sanatçılardan sert şekilde cevap geldi. Müzik-Sen'den yapılan yazılı açıklamada "Özgül ağırlığını kaybetmiş politikacı Bülent Arınç, sanatçı her şey olabilir ama sen sanatçı olamazsın" denildi.

Dün bir televizyon yayınına katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kullandığı sözler nedeniyle sanatçılardan tepki aldı. Arınç'ın yayında "Şu anda Amerika'da Clinton'lar gibi, Obama gibi başkan adayları yok. Çok eskilere gitmiyorum. Bu kaht-ı rical denen şey Avrupa'da da var Amerika'da da var. Hiç düşünebiliyor musunuz Boris Johnson, Macron gibi insanlar başkan olacak. Bu ülkelerde artık bir çalgıcı bile olabiliyor" şeklinde sardettiği sözlere Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Onursal Başkanı Mehmet Çırıka yazılı bir açıklamayla ses yükseltti.

Çırıka açıklamasında "Ülkemiz gibi gelişmemiş demokrasilerde siyasette var olmak için fazladan bir beceri ve yeteneğe ihtiyaç duyulmadığını, bu gibi demokrasilerde siyasette var olmanın genellikle lidere yağcılık ve yalakalık yapmaktan geçtiğini, oysa sanatçı olabilmek için doğuştan gelen yeteneğe sahip olmanız ve çalışarak bu yeteneğinizi geliştirmeniz gerektiğini Arınç' a hatırlatmak isterim. Her ne kadar Arınç' ın pek fazla etkilenmediğini düşünsem de Atatürk'ün "Efendiler Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız." sözünü hatırlatarak açıklamama son veriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA