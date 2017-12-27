Ordu Valisi Seddar Yavuz, Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan şirketle piyasaya markalı bal sunacaklarını belirterek, "Bu balların üzerinde 'Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.' gibi ibareler yer alacak." dedi.



Vali Yavuz, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının hazır olduğunu,test üretimlerinin sürdüğünü belirtti.



Projenin Ordu adına gurur verici olduğunu ifade eden Vali Yavuz, göreve başladığında projeyle ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu ancak yürüttükleri çalışmalarla bunları aştıklarını anlattı.



Yavuz, projeye destek veren Avrupa Birliği'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir taahhüdü olduğunu kaydederek, "Bu proje gerçekleşmediği takdirde birincisi hükümetimiz açısından itibar kaybı, ikincisi ise buraya verilen 10 milyon avro gibi ciddi bir paranın geri ödenmesiyle karşı karşıya kalacaktık." ifadesini kullandı.



İlin valisi olarak konuya hassasiyetle yaklaştığını dile getiren Yavuz, "Bu projeyle ilgili bir şirket kurulması gerekiyordu. Bu şirketin kurulması için de etkili bir çalışma yürüttük. Şirketin kurulması için tüm çevre illerdeki birlikleri buluşturduk. Zaman zaman zorluklarımız oldu ama nihayetinde üreticilerimizi ikna ettik. Ayrıcı Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de ricamızı kırmayarak önemli bir kaynakla şirkete girdi. Çok şükür bugün itibarıyla imzalar atıldı ve bu şirketi kurmuş bulunuyoruz." diye konuştu.



"Yaklaşık 240 maddenin burada analizi yapılacak"



Yavuz, projenin arıcılık sektörüne çok ciddi katkısı olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Yaklaşık 240 maddenin burada analizi yapılacak. Bu balların hangi maddeden, hangi çiçekten üretildiği tespit edilecek. İkinci olarak ise balda en büyük sorunlardan birisi atık. Balın içerisinde insan sağlığına zararlı ne gibi katkılar var, bilmiyorsunuz. Bu tesisle bunların tamamını da tespit etme imkanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla biz burada kurduğumuz şirketle piyasaya marka bal sunacağız. Bu balların üzerinde 'Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.' gibi ibareler yer alacak. İnşallah bu ballar daha sonra kurulan şirket aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki firmalara satılacak. Ayrıca bu tesis sayesinde üreticilerimizin alın terini koruyacağız ve kendilerine de katkı sunacağız."



Vali Yavuz, bal ihracatına da katkı sunması beklenen tesisin bu noktalara gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen de, Vali Yavuz'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.